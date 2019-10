Inciampa nel tombino e muore. Si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo. È questo il reato ipotizzato dalla procura di Torino nel fascicolo aperto per far luce sulla tragica fine di Edda Basso, 87 anni, caduta sulle strisce pedonali in corso Brescia angolo via Alessandria e morta due ore dopo all’ospedale Giovanni Bosco. Il dramma si è consumato venerdì scorso quando l’anziana, stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale, potrebbe essere inciampata in un tombino che si trova a circa due metri dal marciapiede. Non si esclude, però, che la “trappola” non sia stata il chiusino in sé, quando piuttosto la fessura nell’asfalto che tutto attorno ha ceduto. Le fotografie scattate poco dopo l’incidente, del resto, descrivono meglio di tante parole lo stato dei luoghi, con una “toppa” di bitume che evidentemente si è sgretolata, trasformando il tombino di Fastweb in una sorta di gradino.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++