Incidente a Carmagnola, autovettura in canale idrico: ferito il guidatore

Incidente stradale e grosso spavento per un automobilista che nel pomeriggio di oggi è sbandato mentre era alla guida della sua autovettura ed è finito in un canale idrico a fianco di una strada nel territorio del comune di Carmagnola.

L’uomo alla guida è rimasto ferito in modo non grave ed è stato soccorso in pochi minuti dal personale di soccorso, intervenuto rapidamente sul luogo del sinistro. Caricato su un’ambulanza, il guidatore è stato lasciato alle cure del 118.

Ai vigili del fuoco, invece, il compito di mettere in sicurezza la zona, mentre ai vigili urbani quelli di dirigere il traffico sulla carreggiata stradale. La situazione è tornata alla normalità in breve.