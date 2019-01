Cinghiale contro la macchina. L’impatto è inevitabile

L’auto procede al buio, con i fari accesi, nella scia di un bus turistico, lungo quella che sembra una strada di campagna ben asfaltata. Di punto in bianco, dall’oscurità, emerge una strana figura: sembra un cinghiale. L’animale saetta come un fulmine e si getta praticamente addosso alla macchina: l’impatto è inevitabile. Centrato in pieno, il mammifero viene sbalzato in avanti come una trottola, compiendo una strana piroetta sull’asfalto. La vettura è costretta a fermarsi…