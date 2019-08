Incidente al rientro da Ferragosto: auto vola giù nella scarpata, feriti tre giovani

Incidente al rientro da Ferragosto. Un’auto è letteralmente volata giù dalla sopraelevata di Moncalieri, schiantandosi nella sottostante scarpata dopo un volo di una quindicina di metri. E’ successo la scorsa notte. Un ragazzo di 27 anni, residente a Cambiano è rimasto ferito.

L’ALTRA VETTURA SI E’ RIBALTATA

Il giovane viaggiava al volante di una Fiat Punto che è stata tamponata da un’altra macchina a bordo della quale viaggiavano un giovane di 29 anni ed una ragazza di 23, entrambi di Venaria Reale. La vettura della coppia si è ribaltata sulla sopraelevata.

I TRE FERITI NON SONO IN PERICOLO DI VITA

Sia il 27enne precipitato dal ponte che gli altri due giovani coinvolti nello schianto, non sono in pericolo di vita anche se le condizioni dell’automobilista di Cambiano sono state giudicate più serie dai medici del Cto di Torino (dove i tre sono stati trasportati) che lo hanno preso in cura.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

L’incidente della sopraelevata di Moncalieri è stato rilevato dalla polizia stradale di Torino. Per recuperare il ferito e la macchina precipitata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra del 118 ha trasportato i tre feriti al Cto.