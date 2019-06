Incidente alla diga: due ragazzi cadono nel Po per recuperare uno zaino. Salvi

Momenti di paura, questo pomeriggio, a San Mauro Torinese. Due ragazzi, un 18enne ed un 15enne, sono caduti nel Po all’altezza della diga di piazza Mochino: i due, a quanto pare, erano scesi in un canale di derivazione del fiume nel tentativo di recuperare uno zaino, ma proprio in quel momento una delle paratie si è aperta facendo passare un flusso che ha finito col travolgerli. La coppia di giovanissimi, secondo fonti del 118, è stata travolta da un’onda.

SOCCORSI IMMEDIATI

I soccorsi sono stati immediati. I due malcapitati sono stati salvati da un elicottero dei Vigili del fuoco. Il diciottenne ha riportato un trauma cranico (nella caduta ha battuto la testa) ed è stato ricoverato, in codice giallo, all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino (dove è stato trasportato a bordo di un’ambulanza medicalizzata). Il quindicenne, invece, è stato trasferito in ospedale, a Chivasso, in condizioni di ipotermia, ma con codice classificato verde. Al pronto soccorso è finita anche una ragazza, loro amica, in stato di shock.