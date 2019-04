Incidente all’incrocio: si ribalta con il quad a Pramollo. Morto 64enne

Tragico incidente, questa mattina, a Pramollo. E’ successo all’incrocio con la provinciale 168, in borgata Pellenchi dove la vittima, un uomo di 64 anni, J. R., di nazionalità francese, si è ribaltato con il quad.

SI E’ RIBALTATO CON IL QUAD

L’uomo, che da anni ha la sua seconda abitazione proprio nel paesino della Val Chisone, era in sella con un altro francese, un giovane 25enne, fidanzato della nipote, quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è “capottato” sull’asfalto.

IL 64ENNE E’ MORTO SUL COLPO

Per il 64enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, e tutti i tentativi dei “camici bianchi” del 118 per rianimarlo si sono rivelati vani. Il giovane, rimasto ferito, è stato invece soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino. Sul posto, per i rilievi di rito, sono giunti i carabinieri.