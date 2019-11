Incidente allo svincolo di corso Regina Margherita: traffico in tilt e tangenziale bloccata in uscita

Due gli automobilisti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Soccorsi, sono stati trasferiti all'ospedale Maria Vittoria

Maxicarambola d’auto, questo pomeriggio, all’altezza dell’uscita dalla tangenziale di Torino in corso Regina Margherita (direzione centro cittadino). Almeno quattro i veicoli coinvolti nell’incidente. Due gli automobilisti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale Maria Vittoria per le cure del caso.

TRAFFICO IN CITTA’ E SULLA TANGENZIALE

Lo schianto ha provocato forti rallentamenti con code e traffico nella zona nord-occidentale della città ma anche in tangenziale per chi doveva uscire allo svincolo torinese. Sul posto con gli agenti della polizia municipale e il 118, sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare le due persone rimaste incastrate nelle auto incidentate. La situazione è tornata alla normalità solamente in serata.