Incidente in bici a Torino, 22enne ricoverato in prognosi riservata

Violento urto al suolo per un 22enne: è al pronto soccorso dell'ospedale Molinette

All'incrocio tra via Cassini e via Cristoforo Colombo

Un giovane italiano di 22 anni è ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Molinette in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, per le conseguenze del violento impatto al suolo dopo un incidente occorsogli mentre era sulla sua bici.

Intorno alle 6.20 il giovane, a bordo del mezzo a due ruote, stava percorrendo via Cassini in direzione di corso Einaudi. All’incrocio con via Cristoforo Colombo, probabilmente nel tentativo di salire sul marciapiedi, ha perso il controllo della bici urtando violentemente il suolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino e gli operatori sanitari, che si sono accorti subito della gravità delle condizioni del 22enne.