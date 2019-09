Incidente in corso Grosseto, due feriti: uno dei guidatori scappa via a piedi

Dopo l’incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto si è dato alla fuga e le forze dell’ordine sono tuttora sulle sue tracce. Alle 20.30 di ieri, venerdì 6 settembre, due veicoli sono venuti a collisione nell’incrocio tra corso Grosseto, angolo via Paolo della Cella, e via Bibiana.

In particolare, a scontrarsi sono state una Renault Scenic condotta da cittadino cinese, che stava percorrendo via Bibiana in direzione via Paolo della Cella, e una Renault Espace che viaggiava in corso Grosseto in direzione di corso Ferrara. Sull’incrocio, con semaforo funzionante, i veicoli si sono scontrati e la Scenic è finita sul marciapiedi, investendo un pedone.

Il conducente dell’Espace, dopo l’urto, si è dato alla fuga a piedi mentre il conducente della Scenic è stato trasportato con codice verde al pronto soccorso dell’ospedale san Giovanni Bosco. Anche il pedone, un uomo di 47 anni, è stato accompagnato allo stesso ospedale in codice giallo.

La Renault Espace, con targa francese e non positiva al furto, è stata recuperata dagli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino, che hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora alla ricerca del protagonista.