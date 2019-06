Incidente delle pattinatrici in Trentino, muore dopo 20 mesi la sorella della donna alla guida

Un’altra vittima si aggiunge a Ginevra Barra Bajetto, 17 anni, e Gioia Virginia Casciani, 9, le due cugine torinesi promesse del pattinaggio morte per le conseguenze del terribile incidente stradale avvenuto il 27 ottobre 2017 sulla A22, in Trentino, dopo una gara. Si tratta di Graziella Lorenzatti, 51 anni, mamma di Ginevra e sorella di Monica, la donna alla guida dell’autovettura.

È stata proprio la donna, che a settembre affronterà il processo con rito ordinario a Trento, a dare la tragica notizia con un messaggio su Facebook: Graziella non aveva mai ripreso conoscenza dopo l’incidente.

“Ciao Graziella mia dolce metà!”, le parole della sorella Monica sui social. “Hai lottato fino alla fine per non lasciarmi , ma questa mattina hai deciso che era più giusto raggiungere Gioia e Ginevra. Mi raccomando abbracciamele forte. Mi mancherai tanto, eri il mio riferimento eri parte di me ma ora sei con le cucciole e sono felice per te”.