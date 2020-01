Un operaio fa appena in tempo a spostarsi, riuscendo a non essere travolto dal collega

Quando si lavora, soprattutto quando si è alle prese con dei macchinari in grado di trasportare pesi considerevoli, bisognerebbe adoperare la massima attenzione e scrupolosità.

Quanto successo all’interno di questa fabbrica, insomma, dovrebbe far riflettere. Un operaio fa appena in tempo a spostarsi, riuscendo per un pelo a non essere travolto dal collega. Che rischio.