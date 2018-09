Incidente ferroviario nel Torinese: altri 5 indagati

Si allarga l’inchiesta sull’incidente ferroviario in cui lo scorso maggio, ad Are’ di Caluso nel Torinese, morirono due persone. La Procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati il nome di altre cinque persone portando così a sei il numero degli indagati per disastro ferroviario. Una è l’autista del tir rimasto bloccato sui binari della linea Chivasso-Aosta, gli altri sono i responsabili delle aziende che hanno organizzato il trasporto eccezionale.

Non ci sarebbero invece particolari responsabilità a carico di Anas e alle ferrovie italiane secondo gli accertamenti, ancora in corso, della procura di Ivrea.