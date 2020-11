Incidente in strada della Cebrosa: camion contro utilitaria. Un morto e due feriti

Tra le cause del terribile schianto una precedenza non data: il passeggero della vettura è deceduto sul colpo

Tragedia, questo pomeriggio, in strada della Cebrosa a Torino, teatro di un grave incidente stradale costato la vita di un uomo. L’orologio segnava le 14 quando una Fiat Panda con a bordo due persone, ha svoltato per entrare all’interno di un passo carraio: a quanto pare – ma sulla dinamica dello scontro sono ancora in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria – la vettura non avrebbe dato la precedenza ad un camion-frigo che sopraggiungeva in quel momento e l’impatto è stato inevitabile.

PASSEGGERO MORTO SUL COLPO

Nello schianto, verificatosi all’altezza del civico 116, proprio davanti al magazzino della Robe di Kappa, ha perso la vita il passeggero della vettura, rimasta orrendamente accartocciata: per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo. Feriti seriamente il conducente della vettura e l’autista del furgone che ha travolto la Panda.

118, VIGILI DEL FUOCO E MUNICIPALE SUL POSTO

In strada della Cebrosa, poco dopo il terribile schianto, sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura e la polizia municipale, cui è toccato il compito di procedere con i rilievi di rito. A quanto pare, il conducente dell’auto ed il passeggero deceduto, erano entrambi dipendenti del magazzino della Robe di Kappa.

STAVANO ANDANDO AL LAVORO

I due stavano appunto recandosi al lavoro: l’utilitaria aveva appena svoltato nel piazzale davanti al magazzino quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il conducente non si sarebbe accorto dell’arrivo del camion-frigo che ha poi travolto la macchina.