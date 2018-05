Incidente in Tangenziale: auto tampona camion. Conducente grave al Cto

Le due corsie sono rimaste chiuse per circa un'ora e mezza. Il tempo per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi del caso alla polizia stradale

Paura questo pomeriggio all’ingresso della Tangenziale di Torino, per un incidente che ha visto coinvolta la Fiat 500 guidata da un 65enne del posto. E’ successo all’altezza dello svincolo di La Loggia. L’automobilista, secondo le prime informazioni trapelate dal luogo dello scontro, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un autocarro rimanendovi “agganciato”: la sua vettura è stata trascinata per una decina metri dal mezzo pesante prima di staccarsi, finendo nel centro della carreggiata.

L’UOMO E’ GRAVE AL CTO

Soccorso, l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni, in codice giallo al Cto di Torino. Le due corsie della tangenziale sono rimaste chiuse per circa un’ora e mezza. Il tempo per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi del caso alla polizia stradale.