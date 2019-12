Incidente in tangenziale: grave 25enne di Beinasco

La ragazza è stata sbalzata fuori dal lunotto posteriore. Ferito in modo lieve il fidanzato che era al volante

Una ragazza di 25 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi, alle 13:30 circa, sulla tangenziale Nord, in zona Falchera.

In base a una prima ricostruzione, la giovane, di Beinasco, era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata dal fidanzato che ha perso il controllo del veicolo finendo contro un guardrail.

La 25enne, che non indossava la cintura di sicurezza, è stata sbalzata fuori dal lunotto posteriore facendo un volo di dieci metri. Ferito in modo lieve il fidanzato, illeso il fratello della ragazza che era seduto davanti.