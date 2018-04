Due morti in serata in seguito a un grave incidente stradale verificatosi sulla tangenziale Sud di Torino, in direzione Piacenza. Nel tremendo impatto sono state coinvolte tre vetture. Ferito gravemente un terzo automobilista.

Sul posto personale e mezzi dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del 118. La tangenziale Sud è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Moncalieri Bauducchi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.