Incidente in Valsusa: tir si ribalta sulla Statale del Monginevro [LE FOTO]

E' accaduto tra Exilles e Salbertrand. Il conducente, che per fortuna non ha riportato ferite gravi, è stato trasportato al presidio ospedaliero di Susa

Incidente sulla strada statale 24 del Monginevro oggi pomeriggio. Un camion è uscito fuori strada alla curva principale di Serre La Voute, tra Exilles e e Salbertrand, ribaltandosi. Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Susa.

Il conducente, che per fortuna non ha riportato ferite gravi, dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è stato trasportato al presidio ospedaliero di Susa per le dovute cure.