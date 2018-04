Incidente mortale nella notte: motociclista finisce contro banchina a Torino

Lo schianto in corso Svizzera, all'incrocio con via Giovanni Battista Gardoncini

Secondo un testimone il guidatore procedeva in maniera incerta e irregolare

Ennesima tragedia della strada a Torino. Un motociclista è morto nella notte per le conseguenze di un incidente avvenuto in corso Svizzera, all’incrocio con via Giovanni Battista Gardoncini.

HA PERSO IL CONTROLLO DELLO SCOOTER

L’uomo, a bordo di uno scooter Piaggio X9, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la banchina centrale alberata, morendo sul colpo. Gli uomini e i mezzi di soccorso intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

SI INDAGA SULLE CAUSE DELLA TRAGEDIA

Gli agenti della squadra infortunistica della municipale sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Un testimone ha raccontato di aver visto l’uomo procedere in maniera incerta e a velocità irregolare prima di concludere la sua corsa contro la banchina.