Incidente mortale a Poirino, perde la vita avvocato torinese

Incidente mortale a Poirino. Poco dopo le 14, forse per le conseguenze di un malore, un uomo di 82 anni, l’avvocato torinese Antonio Dionisio, fondatore dell’omonimo studio e considerato tra i massimi esperti del diritto di famiglia, ha perso il controllo dell’Audi Q5 su cui stava viaggiando.

Il Suv, che stava attraversando la frazione Ternavasso, si è schiantato contro un albero ed è finito poi in un fossato. Vani i soccorsi: quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo dall’autovettura, il legale era già deceduto. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri.

Dionisio era in pensione e non esercitava più la professione forense, anche se continuava a collaborare con il suo studio come consulente. Già presidente dell’AIAF Piemonte e Valle d’Aosta e membro del Consiglio di Presidenza Nazionale AIAF (Associazione Italiana Avvocati Diritto di Famiglia), è stato autore di numerose pubblicazioni e ha partecipato come relatore a diversi convegni in materia.