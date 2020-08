Incidente mortale sulla tangenziale sud di Torino

Incidente mortale questa mattina in cui ha perso la vita un motociclista. L’incidente è avvenuto in tangenziale sud, in direzione nord Milano – Aosta, all’altezza dell’uscita per la statale 20, nei pressi del Comune di Nichelino.

La segnalazione dell’incidente è stata data da alcuni automobilisti che hanno segnalato un uomo a terra vicino ad una moto. Subito sono scattati i soccorsi. In sella alla motocicletta c’erano due persone; una è deceduta, l’altra è stata soccorsa attraverso l’utilizzo di un elicottero.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia stradale di Torino. Nel frattempo, è stato chiuso lo svincolo in direzione nord.