Incidente mortale a Venaria, malore fatale per un 70enne [FOTO]

Incidente mortale in tarda mattinata a Venaria Reale. Un uomo di 70 anni originario del Vercellese è morto per le conseguenze di un malore al volante mentre percorreva il rettilineo della Mandria in direzione Robassomero.

La Fiat Punto su cui viaggiava l’uomo, residente a Lamporo, prima ha invaso la corsia opposta è poi si è infranta contro il muro della Mandria. Probabilmente al momento dell’impatto la vittima aveva già perso conoscenza.

Secondo i primi accertamenti, il 70enne si stava recando dal figlio. Sul posto sono intervenuti, poco dopo, alcuni agenti della polizia locale di Venaria e i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione della vettura e del recupero del corpo. Limitati i disagi alla circolazione.