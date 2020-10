Incidente nel torinese: auto si ribalta sulla SS26, muore donna. Grave figlio di 5 anni [LE FOTO]

Dramma a Caluso: alla guida c'era il padre, ora indagato per omicidio stradale. Il piccolo è in rianimazione al Regina Margherita di Torino

Dramma nella notte a Caluso (in provincia di Torino), sulla statale 26. Un uomo alla guida di un’auto (una Fiat Stilo) ha perso il controllo del mezzo causandone il ribaltamento. Nel violento incidente ha perso la vita la moglie del conducente, 31 anni, mentre è rimasto gravemente ferito uno dei due figli a bordo (5 anni).

IL DRAMMA

E’ accaduto all’altezza del cantiere della rotonda nella frazione Carolina. Il conducente, ferito in condizioni meno gravi, è indagato dai carabinieri di Chivasso per omicidio stradale. Ha avuto la peggio la donna, che sedeva affianco al guidatore: è stata sbalzata dall’abitacolo ed è morta sul colpo. Insieme ai genitori anche i loro due figli: uno di questi, il piccolo di appena 5 anni, si trova ora in condizioni gravi all’ospedale Regina Margherita di Torino. E’ in pericolo di vita. Indagini in corso.