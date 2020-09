Militare salva una donna dopo un incidente stradale. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 18, lungo strada Monasterolo 143, a Savigliano. Il sinistro ha coinvolto un furgone e una Yaris, che è finita fuori strada. La conducente dell’auto è rimasta bloccata all’interno e, temendo l’esplosione del serbatoio, gli altri automobilisti hanno esitato ad avvicinarsi.

Chi non ha esitato, invece, è stato il militare del 32° Genio Guastatori che si è trovato casualmente in zona. L’uomo è riuscito a forzare la portiera e a portare in zona di sicurezza la donna. Successivamente, ha prestato aiuto anche al conducente del furgone, in attesa dell’arrivo del 118 e dei carabinieri, aiutato da un’infermiera di passaggio in auto.