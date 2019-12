Incidente per la Littizzetto: cade in strada a Torino. Gamba e braccio ingessati [FOTO]

Poche striminzite parole, postate su Instagram: “No comment. Volata per la strada. Rotula e polso“. Ed una sua fotografia in cui la si vede seduta su un lettino con il braccio e la gamba avvolte dalle fasciature. E’ l’istantanea dell’incidente in cui è incappata Luciana Littizzetto come lei stessa ha rivelato sul suo profilo social.

UN POST DA MIGLIAIA DI LIKE

L’attrice torinese, caduta in strada, a Torino, ha pubblicato una sua immagine, in cui la si vede sorridente e con il pollice alzato. L’istantanea è corredata da un commento ironico: “E buona fine e buon principio”. In poche ore il post ha raccolto oltre 180 mila like e quasi 20 mila messaggi di affetto e di auguri di pronta guarigione.

GLI AUGURI DI “CHE TEMPO CHE FA”

Anche lo staff di “Che tempo che fa“, programma condotto dalla stessa Littizzetto con Fabio Fazio, è intervenuto una volta appresa la notizia. “Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione” il commento.