Incidente stradale a Ivrea, motociclista di 28 anni in prognosi riservata

L'impatto alle 19 di ieri tra la Yamaha del ferito e una Hyundai I10 in via Casale

Il giovane è stato trasportato in elicottero al CTO di Torino

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di ieri in via Casale, a Ivrea. Protagonisti un 28enne in sella a una moto da corsa, una potente Yamaha da cross, e un 19enne alla guida di un’utilitaria, una Hyundai I10.

Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il motociclista. L’impatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Biella e il giovane è stato sbalzato per terra a diversi metri di distanza dal luogo del sinistro. Il 19enne alla guida dell’autovettura, residente a Magnano, è invece rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti diversi uomini e mezzi di soccorso. Il 28enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sulle dinamiche dell’accaduto e sull’accertamento di eventuali responsabilità indaga la polizia municipale della cittadina eporediese.