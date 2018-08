Incidente stradale nel Cuneese, muore ragazza di 17 anni

Una ragazza di appena 17 anni ha perso la vita per le conseguenze di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Sampeyre, in provincia di Cuneo, intorno alle 2.40. La giovane, residente in borgata Rore, a pochi passi dal luogo dell’incidente, è morta in seguito all’uscita di strada dell’autovettura su cui viaggiava insieme ad altre tre persone, in prossimità del rifugio Sant’Anna.

Lo schianto dell’auto, che stava percorrendo via Elva, è stato fatale per la 17enne. Non gravi, invece, le condizioni degli altri passeggeri, soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all‘ospedale Santissima Annunziata di Savigliano. Per uno di loro è stato attivato il codice giallo, per gli altri due il codice verde. Sul luogo della tragedia anche vigili del fuoco e i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.