Due escursioniste francesi sono scivolate sulla neve scendendo dal Colle della Losa verso il lago Serrù, a Ceresole Reale, in provincia di Torino. Tratte in salvo dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, sono state trasportate in elicottero all’ospedale.

GRAVE TRAUMA FACCIALE

Una ha riportato un grave trauma facciale, l’altra lievi escoriazioni. All’escursione hanno partecipato altre due donne, rimaste illese.