Incidente sul lavoro, 52enne muore a Torino

Un operaio torinese di 52 anni, Vittorio Malabaila, sposato e padre di un bimbo di sei anni, è morto per le conseguenze di un incidente sul lavoro a Torino. L’uomo stava lavorando in una palazzina del centro storico, in via Bellezia, quando è precipitato nel vuoto da grande altezza.

Inutili i soccorsi, giunto sul posto in pochi minuti. Gli operatori del 118 hanno provato a lungo a rianimare l’uomo, senza successo. Sul posto anche i carabinieri e alcuni agenti della polizia municipale, che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi accertamenti Malabaila, titolare assieme al fratello di una piccola impresa edile, sarebbe caduto dal terzo piano di un balcone di cui stava effettuando la ristrutturazione.