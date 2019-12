Incidente sul lavoro a Novara, muore muratore di 38 anni

Incidente sul lavoro a Novara. Un muratore di 38 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura sulla quale stava eseguendo un intervento di ristrutturazione in un edificio tra via Greppi e via dell’Archivio, nel cuore della città.

L’uomo è precipitato al suolo e ha picchiato violentemente la testa. Gli operatori sanitari del 118, intervenuti prontamente, al loro arrivo hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’operaio.

Sul luogo dell’incidente si sono fiondati anche gli operatori dello Spresal, che stanno effettuando accertamenti volti a verificare il rispetto di tutte le condizioni essenziali di sicurezza.