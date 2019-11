Incidente sul lavoro a Salassa, operaio trasportato al Cto di Torino

L'uomo è rimasto infortunato all'interno di un'officina specializzata in apparecchi meccanici

Incidente sul lavoro in un’officina di Salassa, in provincia di Torino, specializzata nella costruzione di apparecchiature meccaniche e macchine. Un operaio è rimasto ferito dopo essere rimasto incastrato in un tornello.

Le sue condizioni sono molto gravi. Il personale del 118, subito intervenuto in suo soccorso, ne ha disposto il trasferimento in elicottero al Cto di Torino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Da chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. I carabinieri di Cuorgné e i tecnici dello Spresal sono al lavoro per ricostruirne la dinamica e per valutare eventuali inadempienze.