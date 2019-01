Incidente sul lavoro: si rompe il macchinario, operaio ustionato a Villastellone

L'uomo, un 34enne di Brescia, è stato investito da un mix di soda caustica e acqua bollente fuoriuscita in seguito alla rottura di un tubo. E' stato ricoverato al Cto

E' successo in un'azienda agricola di via Poirino

Incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Villastellone, dove un operaio è rimasto ustionato in un’azienda agricola di via Poirino. L’uomo, un 34enne di Brescia, dipendente di una ditta torinese che si occupa del controllo qualità degli impianti, è stato investito da un mix di soda caustica e acqua bollente fuoriuscita in seguito alla rottura del tubo di un macchinario.

RICOVERATO AL CTO

Trasportato dai medici e dagli infermieri del 118 all’ospedale Cto di Torino, ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle gambe, ai genitali e ai glutei giudicate guaribili in trenta giorni. Sul posto i carabinieri di Villastellone e i tecnici dello Spresal per risalire alle cause dell’accaduto.