Incidente sul lavoro a Verolengo, operaio colpito da fiammata

L'uomo stava eseguendo dei lavori alle fognature per conto di Smat: non è in pericolo di vita

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Torino. Un operaio, di nazionalità albanese, è rimasto ferito in tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno, mentre lavorava in un cantiere stradale di Verolengo, in via Rosselli.

L’operaio stava eseguendo per conto di Smat dei lavori alle fognature quando è stato improvvisamente investito da una forte fiammata provocata da un generatore, riportanto ustioni di secondo grado agli arti superiori.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto. L’operaio non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’episodio e sulle cause che hanno provocato l’incidente indagano gli addetti Spresal dell’Asl To4.