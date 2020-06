Incidente sul lavoro a Volpiano, muratore in gravi condizioni

È caduto da un'altezza di circa tre metri, riportando un trauma cranico: trasportato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso

Incidente sul lavoro in mattinata a Volpiano, all’interno di un cantiere in via Brandizzo. Un muratore è rovinato al suolo da un’altezza di circa tre metri, sbattendo violentemente il capo a terra.

Immediatamente soccorso da alcune persone, il muratore ha riportato un trauma cranico ed è stato successivamente soccorso anche da personale medico, prima di essere trasportato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso.

Non ancora chiare le modalità e la dinamica dell’incidente. Accertamenti sono in corso a opera dei carabinieri della compagnia di Chivasso, coadiuvati dai tecnici dello Spresal dell’Asl To4.