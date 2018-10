Incidente sull’A5 Torino-Aosta, auto finisce contro il guardrail: morte due persone

Inutili i soccorsi per un 48enne residente in alta Valle d'Aosta e una donna torinese di 53 anni

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale sull’autostrada A5, in direzione Aosta, nei pressi dell’uscita di Nus.

E’ successo ieri sera (lunedì 8 ottobre): l’auto su cui viaggiavano un 48enne residente in alta Valle d’Aosta e una donna torinese di 53 anni è finita contro il guardrail e per i due non c’è stato nulla da fare.

L’impatto è stato talmente violento che per estrarre i corpi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La polizia stradale sta cercando di stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente.