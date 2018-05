Incidente sulla A5 Torino-Aosta, due 19enni in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 16, al chilometro 23 dell’autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione del capoluogo piemontese. Lo schianto ha avuto luogo tra gli svincoli di San Giorgio e Volpiano e ha avuto per protagonista una Fiat Grande Punto che è finita contro il guard-rail.

A bordo della vettura due giovani di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, che hanno riportato diverse ferite. Le condizioni più gravi sono quelle della ragazza, che è stata trasportata in elicottero al Cto di Torino. Per il ragazzo, invece, trasferimento in ambulanza al più vicino pronto soccorso.

Da chiarire le cause e le circostanze che hanno portato all’incidente. Stando ai primi rilievi, l’autovettura è andata a schiantarsi frontalmente contro le protezioni laterali. I due giovani risiedono a Borgaro Torinese.