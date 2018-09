Incidente sulla A6 Torino-Savona, quattro feriti: traffico in tilt

Sono quattro le persone coinvolte nello schianto: due di queste sono in gravi condizioni

Un grave incidente ha causato caos e traffico sulla A6 Torino-Savona: un auto, probabilmente perdendo il controllo, è uscita di strada all’altezza di Sommariva Bosco, tra i caselli di Marene e Carmagnola, in direzione di Torino.

LE CONDIZIONI DEI FERITI

Sono quattro i coinvolti, due di questi sembrano in condizioni abbastanza gravi: una donna infatti è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Gli altri due sono fuori pericolo di vita. L’episodio ha, ovviamente, generato molto traffico nel tratto di autostrada interessato: code di oltre 4 km stanno mandando in tilt la zona in attesa dello sgombero dei detriti.