Incidente sulla tangenziale sud: due feriti

lunghe code per le due corsie chiuse

Lunghe code sulla tangenziale sud per un incidente avvenuto questa mattina in direzione nord Milano-Aosta, poco prima dello svincolo del Sito. Due mezzi pesanti si sono tamponati. Il conducente di uno dei due mezzi è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale ma, fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi.