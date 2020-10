Incidente sulla Torino-Caselle: capo cantiere Anas investito da un’auto. E’ in codice giallo al Cto

L'operaio è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato in elicottero in ospedale. Sotto shock l'automobilista

Capo cantiere Anas investito da un’auto. E’ successo questa mattina sulla rampa di accesso al raccordo 10 Torino-Caselle. L’incidente si è verificato allo svincolo numero 3 in direzione del capoluogo piemontese, nel territorio comunale di Leinì.

OPERAIO SOCCORSO E RICOVERATO AL CTO

Il malcapitato, che in quel momento stava segnalando un cantiere, è stato “urtato” da una Fiat 500. Immediatamente soccorso, è stato stabilizzato dal personale del 118 e quindi trasferito, in elicottero, in codice giallo, al Cto di Torino. Per fortuna non è grave. Sotto shock l’autista della Fiat 500 trasportato, a sua volta, in via precauzionale, all’ospedale di Ciriè.

SI INDAGA SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Lo svincolo di immissione sul raccordo è rimasto chiuso il tempo necessario per garantire le operazioni di soccorso. Il traffico è stato momentaneamente deviato in uscita allo svincolo n. 3 della SP460. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte sella polizia stradale.