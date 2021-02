Incidente sull’A4 Torino-Milano, scontro tra camion e furgone: un morto

Tragico incidente stradale in mattinata sull’autostrada A4 Torino-Milano: un camion si è ribaltato dopo aver subito un tamponamento da un furgone. Nello scontro il conducente del mezzo pesante, un autotrasportatore di 59 anni, è stato sbalzato al di fuori del veicolo ed è quindi morto sul colpo.

E’ accaduto all’altezza dello svincolo di Chivasso Est, poco dopo le 10. Alla guida del furgone vi era una suora, ferita non in maniera grave. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per circa due ore per permettere l’intervento dei soccorsi e degli agenti della Polizia Stradale di Novara, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.