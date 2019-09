Incidente sull’autostrada del Frejus: tre tir e un’auto si scontrano e prendono fuoco. Un morto e tre feriti [FOTO E VIDEO]

Terribile incidente stradale, questa mattina, sull’autostrada A32 Torino-Frejus. E’ accaduto nel territorio comunale di Bardonecchia, all’altezza del km 72.

TIR PRENDE FUOCO, AUTISTA MUORE CARBONIZZATO

A scontrarsi, lungo un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia, a causa della presenza di un cantiere, sono stati tre tir e un’auto. Dopo il violento impatto, uno mezzi coinvolti nello schianto, ha preso fuoco. Per l’autista a bordo, rimasto intrappolato nella cabina di guida, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto carbonizzato.

IL MEZZO INVADE LA CARREGGIATA OPPOSTA

A quanto pare il tir della vittima, proveniente dal Frejus, giunto in corrispondenza del cantiere che obbligava gli automobilisti al cambio di carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia dell’altro senso di marcia speronando un’auto (che proveniva da Torino) sulla fiancata.

LO SCONTRO FRONTALE, POI LE FIAMME

Il mezzo pesante ha quindi proseguito la propria corsa andando a fracassarsi frontalmente con un altro tir che si trovava subito dietro l’auto. E quindi coinvolgendo nella letale carambola anche un terzo camion che procedeva in direzione del confine. È stato a quel punto che è scoppiato l’incendio e uno dei camionisti, rimasto incastrato nel veicolo, è morto carbonizzato.

ELISOCCORSO DEL 118 SUL POSTO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre, la polizia stradale di Susa, gli ausiliari della Sitaf, l’elisoccorso del 118 in appoggio ad un’ambulanza medicalizzata.

UN MORTO E TRE FERITI: UNO E’ GRAVE

Drammatico il bilancio: oltre all’autostrasportatore deceduto, ci sono tre feriti, due di nazionalità romena e un italiano: uno dei due stranieri, in particolare, è stato ricoverato in codice rosso (era rimasto incastrato tra le lamiere) e trasportato in elicottero al Cto di Torino. Verserebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

CAUSE ANCORA DA CHIARIRE

Gli altri due sono stati trasportati in ambulanza, in codice verde, all’ospedale di Susa ed a quello di Bardonecchia. Ancora da chiarire, al di là della prima ricostruzione della dinamica, cosa abbia provocato il terribile schianto.