Incidente in tangenziale, coinvolti furgone, auto e carro funebre: lunghe code [FOTO]

Lo scontro nei pressi dello svincolo di corso Francia, in direzione sud: quattro i feriti, nessuno in condizioni gravi

Tre vetture coinvolte, quattro feriti, quindici chilometri di coda: è questo il bilancio di un incidente avvenuto nella tangenziale di Torino, nei pressi dello svincolo di corso Francia, nel territorio comunale di Rivoli.

A contatto sono finite un’autovettura, un furgone e un carro funebre (vuoto) che procedevano in direzione sud. Tre dei quattro feriti erano a bordo del carro funebre, uno del furgone: sono stati trasportati presso l’ospedale Martini e presso quello di Rivoli, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Illeso il conducente dell’autovettura.

Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari Ativa, che hanno chiuso al traffico due corsie consentendo la marcia dei veicoli soltanto su una. Per questo motivo si sono formate lunghe code, ora in via di lento smaltimento.