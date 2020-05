Incidente in tangenziale, pirata della strada tampona auto con due bimbi e scappa via

L'impatto all'altezza dello svincolo di Stupinigi: l'investitore non si è fermato a prestare soccorso

Erano in viaggio sulla tangenziale sud, in direzione nord, quando sono stati tamponati violentemente all’altezza dello svincolo di Stupinigi. È accaduto intorno alle 18, protagonisti padre, madre e due bimbi di 12 e 10 anni a bordo di una Citroen Berlingo.

L’auto che li ha urtati mandandoli a sbattere contro il guard-rail della tangenziale è fuggita facendo perdere le sue tracce e senza prestare soccorso, che è stato invece fornito tempestivamente dalla polizia stradale e da personale Ativa.

Nessuno dei coinvolti nell’incidente è in pericolo di vita. Madre e figli sono stati soccorsi da personale del 118 e trasportati all’ospedale di Moncalieri. Gli agenti di polizia sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per risalire al pirata della strada.