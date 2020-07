Incidente in tangenziale a Rivoli, muore 64enne

Tragico incidente in mattinata sulla tangenziale a Rivoli, nei pressi dello svincolo per Rosta e Avigliana in direzione di Bardonecchia. Un uomo di 64 anni, residente a Novara, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto.

Fatale, per il centauro, l’impatto ad alta velocità contro il guardrail, seguito da un volo nel prato all’interno dello spartitraffico. Lo schianto non ha coinvolto altri mezzi. Dopo la caduta, la moto ha proseguito la sua corsa per alcuni metri.

Sembra che l’uomo fosse diretto a un raduno di moto in Valle di Susa. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma senza successo. Lo svincolo della tangenziale è rimasto chiuso per un paio d’ore.