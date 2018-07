Incidente tra auto e moto a Caselle, centauro all’ospedale

Il conducente di una Honda Transalp portato al pronto soccorso di Cirié: non è in gravi condizioni

Un incidente automobilistico tra un’autovettura e una moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Caselle Torinese in via Venaria, all’angolo con via Fabbriche. Coinvolte una moto Honda Transalp e una Peugeot 208.

Proprio il conducente del motoveicolo ha avuto le conseguenze peggiori in seguito all’impatto ed è stato trasportato in ospedale a Cirié: le sue condizioni, in ogni caso, non sono considerate gravi.

Illesa, invece, la donna al volante dell’autovettura. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Caselle insieme al nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità.