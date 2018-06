Incidente tra due moto a Giaglione: un morto

Carabinieri al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Sangue sulle strade del Torinese anche nel giorno della Festa della Repubblica. Un incidente mortale ha coinvolto due moto che percorrevano la SS25 del Moncenisio nel territorio del comune di Giaglione.

I due motoveicoli, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, sono venuti a contatto e le conseguenze dell’impatto sono risultate fatali a uno dei due motociclisti, che è morto sul colpo.

Gravi le condizioni dell’altro centauro, trasportato in elicottero al Cto di Torino. L’incidente si sarebbe verificato a causa di un’invasione di corsia opposta, che ha provocato l’impatto tra le due moto.