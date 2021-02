Incidente per un camion, tangenziale di Torino bloccata per trenta minuti

Un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion, per fortuna senza conseguenze gravi per il guidatore, ha provocato il blocco della tangenziale di Torino per una trentina di minuti.

I vigili del fuoco del comando del capoluogo sono infatti intervenuti in tarda mattinata in prossimità dello svincolo “4 novembre”, sulla carreggiata in direzione Santena, per le operazioni di soccorso.

Particolarmente complicata la liberazione del conducente dell’autocarro coinvolto nel sinistro, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Le squadre 21 centrale e 41 Grugliasco hanno estratto il ferito con l’utilizzo del divaricatore idraulico e lo hanno affidato all’equipe sanitaria. Dopo circa 30 minuti la direttrice è stata riaperta al traffico.