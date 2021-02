Incidente a Valperga, coinvolte due auto e un bus: feriti padre e figlio

Il genitore è stato elitrasportato al Cto, il ragazzo è ricoverato in condizioni meno gravi all'ospedale di Ivrea

In località Quassasco

Incidente in mattinata a Valperga, in località Quassasco, sull’ex statale 460. Due auto e un bus del Gtt sono entrati in rotta di collisione, ad avere la peggio sono stati i due viaggiatori a vordo di una Fiat 500, padre e figlio, che sono rimasti feriti.

Più gravi le condizioni del padre, che è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino dagli operatori di primo soccorso. Minori apprensioni destano le condizioni del ragazzo, ricoverato all’ospedale di Ivrea.

Dalle prime ricostruzioni, la Fiat 500 che aveva rallentato per svoltare a sinistra è stata tamponata dall’autobus ed è finita nella corsia opposta, dove è stata centrata da una Kia Sportage su cui viaggiavano due anziani, rimasti illesi.

Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea, operatori della Croce Rossa e della Croce Bianca, oltre ai sanitari dell’elisoccorso. Il traffico è stato momentaneamente sospeso per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente, su cui indagano i carabinieri.