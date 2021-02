Incidente a Villar Perosa, autovettura contro tir: due feriti

Impatto in mattinata tra una Fiat 500 e il mezzo di una ditta specializzata in spurghi

Incidente in mattinata a Villar Perosa sulla via Nazionale, la Strada Statale 23, in prossimità della rotonda al confine con San Germano Chisone. A entrare in rotta di collisione sono state una Fiat 500 e un tir cisterna di una ditta specializzata in spurghi.

Per le conseguente dell’impatto, la 500 è finita contro il cancello di una trattoria. Feriti i due viaggiatori nella vettura, che sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Pinerolo.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Torre Pellice, Luserna San Giovanni e Pinerolo e i carabinieri della stazione di Villar Perosa, che indagano sull’accaduto. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, ora la circolazione è tornata regolare.