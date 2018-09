Incidenti al cantiere Tav, denunciate 76 persone

Per i disordini durante il campeggio in Val Susa del 7-8 settembre

La questura di Torino ha denunciato 76 persone in relazione agli incidenti avvenuti tra il 7 e l’8 settembre durante il cosiddetto campeggio No Tav in Val di Susa. Sono accusate, a vario titolo, di danneggiamento, resistenza aggravata, oltraggio, inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità.

Tra i denunciati, numerosi esponenti di Askatasuna, il centro sociale torinese tra i più attivi nella lotta alla costruzione dell’infrastruttura ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione. In occasione del campeggio, nella sera del 7 settembre è stato appiccato un fuoco al varco 1 del cantiere di Chiomonte, con un tentativo di forzare la rete metallica seguito da lancio di razzi, bombe carta e fuochi pirotecnici. La polizia ha risposto con i lacrimogeni e gli idranti.

Il giorno dopo, nel corso di un corteo di protesta, i manifestanti hanno provato nuovamente a tagliare la rete metallica di protezione del cantiere, sul sentiero Gallo-Romano. I manifestanti sono stati identificati dalla Digos e su di loro indaga la Divisione anticrimine.