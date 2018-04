Incidenti di piazza San Carlo, Appendino ai pm: “Derogammo ai regolamenti”

“Se qualche singolo ha tenuto comportamenti anomali rispetto al suo ruolo io questo non lo posso sapere e mai ne sono stata informata”. E’ quanto disse Chiara Appendino, sindaco di Torino, riferendosi all’organizzazione della serata in Piazza San Carlo del 3 luglio 2017 ai pubblici ministeri che la interrogarono il 20 novembre a Palazzo di Giustizia nella veste di indagata. Il verbale è contenuto nelle carte dell’inchiesta che sono state depositate oggi e messe a disposizione delle parti. Appendino è uno dei 15 destinatari di un avviso di conclusione indagini per disastro lesioni e omicidio colposo.

IL VERBALE DELL’INTERROGATORIO

Per organizzare la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus Real Madrid in Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 fu aggirata una norma del regolamento comunale. E’ la tesi, secondo quanto si ricava ancora dalla lettura del verbale dell’interrogatorio. I magistrati fecero presente alla sindaca che il tempo a disposizione per l’organizzazione (affidata alla società partecipata Turismo Torino) di fatto fu di soli 4 giorni.

FU NECESSARIO DEROGARE AI REGOLAMENTI

“Proprio per le capacità che Turismo Torino aveva – ha risposto Appendino – e tra l’altro per aver appreso ex post che la società aveva organizzato la manifestazione del 2015 per la finale tra Juventus e Barcellona, che forse sicuramente in grado di organizzare l’evento”. “Prendo atto in questa sede – ha aggiunto – come mi fa presente l’ufficio (i pubblici Ministeri – ndr) che per consentire a Turismo Torino di organizzare l’evento nei tempi ristretti di cui sopra fu necessario non solo adottare la delibera di giunta ma altresì derogare alla norma di regolamento comunale che prevede che l’istanza tesa a ottenere l’occupazione di suolo pubblico in una piazza aulica deve essere presentata almeno 40 giorni prima”.

“FUNZIONARI MI DAVANO SICUREZZA”

Appendino ha poi affermato che sapeva dell’esistenza del termine di 40 giorni precisando però che “per quanto mi consta è un termine che non è mai stato ritenuto tassativo”. “Non compete al mio ruolo di sindaco vedere e vagliare concessioni e autorizzazioni. Non sono mai entrata nel merito dell’iter burocratico dei provvedimenti che erano adottati per consentire l’organizzazione (della proiezione del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo della finale di Champions League – ndr). Vi erano dei funzionari preposti a tali compiti e questo mi dava sicurezza”. E’ un’altra delle risposte date dalla sindaca ai pm della procura di Torino.